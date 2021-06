Auto rijdt lichtmast uit de grond in Oostelbeers

Brabant Water deelt drinkwater uit in Zuid­oost-Bra­bant, ‘water koken niet altijd haalbaar’

31 mei Brabant Water deelt gratis drinkwater uit in gemeenten waar de E-coli-bacterie werd gevonden in Zuidoost-Brabant. Het is de bedoeling dat het water in eerste instantie naar scholen, medische locaties en kinderdagverblijven gaat. Op die plekken is het water drie minuten laten koken voor gebruik niet altijd haalbaar, meldt de organisatie.