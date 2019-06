Auto rijdt tegen lantaarnpaal in Hapert, weg afgesloten wegens gevaar vallende voorwerpen

Eerste Italiaanse wijnfesti­val in Luyksges­tel overdonde­rend succes

10:00 LUYKSGESTEL - De eerste echte, snikhete zomerdag zorgde zondagmiddag natuurlijk voor het gedroomde scenario voor het eerste Italiaanse wijnfestival in het openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel. Maar ook de inrichting van het theater met kraampjes met allerlei wijnen en lekkernijen, vlaggetjes met de Italiaanse driekleur, knusse zitplekken, een echte Italiaanse zanger en bezoekers in hun zomerse pakjes zouden ook in een antiek theater ‘in de laars’ niet misstaan.