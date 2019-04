Auto's botsen op elkaar in Oirschot, bestuurder gewond

Ook in deze boerderij vinden ceremonies met hallucino­geen drankje ayahuasca plaats: ‘Trippen doe je hier niet’

10:06 EERSEL/GROOT-AMMERS - De drug ayahuasca is bezig aan een opmars. Ook in de polder bij Groot-Ammers, niet ver van de Brabantse grens bij Gorinchem, kun je op spirituele reis met het voor de wet verboden drankje. Het middel kreeg deze week in één klap landelijke bekendheid door een sterfgeval na een sessie in Eersel.