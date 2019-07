Auto's botsen op kruising Bergeijk: gewonde naar ziekenhuis

Veel zoet in aanloop naar Wintelrese zeskamp

9:44 WINTELRE - Op een gasstel in een woning aan de Groenstraat in Wintelre roeren donderdagavond Franka van Loon en Joke Smetsers in vier kloeke pannen met rijstepap. Met negen dames vormen ze sinds vier jaar de Kiloknallers. De naam laat zich eenvoudig verklaren. ,,We zijn niet de smalsten’’, zegt Van Loon. ,,We houden allemaal van lekker eten en toetjes’’, bekent Smetsers. ,,De naam is ons op het lijf geschreven’’, schatert Maartje van Gils.