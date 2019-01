Auto's zwaar beschadigd bij botsing in Reusel

Video Teutenhuis in Bergeijk: Ruzie over een sigaar en plastic vorkjes escaleert

13:49 BERGEIJK - Ruzies en conflicten, ze zijn er in allerlei vormen en maten. In het Bergeijkse Teutenhuis ging het in het begin om verdwenen sigaren. Eentje, een paar, een rijtje, een kistje. Incidenten volgden op elkaar. Twee plastic vorkjes werden 'gestolen'. Er verdween een klein geldbedrag uit een la. Er werden daarom camera's in de zalen opgehangen maar die waren enkele Bergeijkenaren een doorn in het oog, omdat ze volgens hen de privacy schenden. De politie kwam er aan te pas.