Automobilist gewond na crash tegen lantaarnpaal in Eersel

Minister volgt advies: Eindhoven Airport mag komende jaren niet uitbreiden

7 september EINDHOVEN - Eindhoven Airport mag het aantal starts en landingen de komende jaren niet uitbreiden. Later is bescheiden groei mogelijk, maar dat mag niet leiden tot extra geluidsoverlast. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze onderschrijft daarmee het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, die een rapport uitbracht over de toekomst van de luchthaven.