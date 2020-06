Automobilist raakt onwel en botst tegen woning in Oirschot

Jeroens Clan in Kattendans Bergeijk: theaterbe­zoek bijna een expeditie

5 juni BERGEIJK - Theater in coronatijd krijgt hoe dan ook iets van een expeditie: uitvinden hoe je met voldoende afstand je zitplaats kunt bereiken. En weer verlaten. De Kattendans in Bergeijk heeft er een heel protocol voor ontwikkeld, inclusief de nu wel bekende tape met pijlen op de grond. Zelf zien ze de humor er ook wel van in, want als ik eerst naar de wc wil voordat ik een drankje ga halen, mag ik toch even de uitgezette route verlaten: ‘dat moet dan maar’.