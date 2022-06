Automobilist rijdt in de sloot langs de N284 bij Hapert

Bladel verlengt contract met groenvoor­zie­ning KempenPlus: ‘Wij laten altijd een fijn stukje werk achter’

BLADEL - Bladel heeft het contract met de groenvoorziening van KempenPlus verlengd. Voorman Patrick van Engeland van KempenPlus is er maar wat blij mee. ,,Iedere dag is bij ons anders en we werken graag buiten. Voordeel is dat we altijd een fijn stukje werk achterlaten. Het ziet er altijd mooi opgeruimd uit.”

21 juni