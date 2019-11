Automobilist straks te gast op Eindhovenseweg

Analyse Reuselse beloning voor botte houding

10:41 REUSEL - Cor van der Heijden uit Reusel had er de klassieken maar eens op nageslagen. De Reuselse fractievoorzitter van de lijst Samenwerking kwam dinsdagavond met een uitvoerig betoog om aan te geven hoe lastig zijn fractie het had gehad met het langlopende dossier over toekomstig windpark Agro-Wind.