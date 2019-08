Automobilist zwaargewond nadat auto tegen boom rijdt in Lage Mierde

Elektrisch rolstoel­hoc­key: Dubbele saamhorig­heid en net zo spannend

18 augustus EINDHOVEN - In het Eindhovense Indoor Sportcentrum vond dit weekend het grote, driedaagse, internationale toernooi plaats voor hockeyers in een elektrische rolstoel. Dit was de 5e aflevering. De Eindhovense E-hockeyclub GP Bulls was (opnieuw) gastheer en trouwens ook (opnieuw) toernooiwinnaar.