Autoservice Casteren van start: ‘De saamhorigheid hier is groot’

CASTEREN - Waar vanaf 1981 de naam van garage Kolsters op de gevel prijkte van Kerkstraat 8 in Casteren, huist daar nu Autoservice Casteren. Frank Vermeer (27) en Guus Beerens (24) namen het bedrijf over van Peer Kolsters.

Gemotiveerd zijn Guus Beerens en Frank Vermeer in Casteren aan de slag gegaan om hun ambitie van een eigen autogarage te verwezenlijken. Vanaf 1 november hebben ze avondenlang geklust en verbouwd, heringericht en waar nodig gemoderniseerd. Lage Mierdenaar Vermeer, inmiddels woonachtig in Casteren, is gestreeld door de bereidheid van de mensen uit Casteren om mee te helpen. ,,Op zeker moment stonden hier zeven busjes voor de deur van zzp’ers die allemaal meehielpen. Ook de kroegbaas stak de handen uit de mouwen, die had toch niets te doen. De saamhorigheid hier is optimaal.”

Beerens komt uit Eindhoven. Hij kent Vermeer van het Summa College waar ze hun monteursopleiding genoten. ,,Vanuit die situatie is een stevige vriendschap gegroeid. We weten wat we aan elkaar hebben, gingen ook samen met onze partners op vakantie en deden mee aan de Carbagerun, een tocht met een oude auto in groepsverband waarbij we anderhalve week met elkaar zaten opgescheept.”

Duurzaamheid

Vermeer en Beerens hebben hun diploma van eerste autotechnicus op zak, zijn RDW erkend en kunnen APK-keuringen verrichten. Beerens: ,,In principe kan de klant met elk merk auto hier terecht. We hebben al aardig wat ervaring bij elkaar gesleuteld en hebben oog voor duurzaamheid. We gaan niet onnodig onderdelen vervangen die nog te repareren zijn. Uiteraard moeten we wel kwaliteit leveren.”

Volgens Vermeer is nu de uitdaging om een klantenkring op te bouwen. ,,We willen dat vooral bereiken met mond-tot-mond reclame, dat werkt wel op een dorp als hier. Maar via internet kunnen mensen ons ook bereiken en we gaan in Casteren nog een flyer verspreiden. Service is voor ons een kernbegrip, daarvoor zijn we 24 uur per dag bereikbaar, desnoods halen we een auto op.”

Peer Kolsters is blij met voortzetting van de zaak. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het gaan maken. De overgang gaat langs de weg van geleidelijkheid, op mijn steun kunnen ze rekenen.”