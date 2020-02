Avond vol toppers bij zittingsavond in Riethoven

Met gangmakers als Tim Moonen zou elke zaal plat gaan. En dat gebeurde dan ook toen hij dit keer als dj zogenaamd allerlei artiesten aankondigde die hij telkens na snelle omkleedsessies even later met veel bewegingen tot leven bracht. Dit is een natuurtalent met een extreem goede conditie en een optreden van hoge kwaliteit.



Maar de zittingsavond van organisatie Zo Gek Nog Nie had in haar dertigste editie meer toppers zoals De Tobbers. Maartje van Beek, Anne van Bakel en Joey van Otten brachten dit van de overvolle concerten in de Arena bekende trio in Riethovense sferen. Een succesvol lied over allerlei dorpsgenoten viel goed in de smaak bij de volle zaal van De Sleutel.