AVR’69 in Reusel sluit met nieuwe kunststofbaan grastijdperk af

REUSEL – Met de opening van de nieuwe kunststof atletiekbaan sluit AVR’69 in Reusel definitief het grastijdperk af. Op de plaats waar in het verleden tal van clubrecords werden gevestigd ligt nu een vierbaans kunststofbaan.

,,Op dat oude gras heb ik veel zweetdruppeltjes achtergelaten,” zegt Coen Lauwers (31). Hij is al vanaf zijn zevende lid van de atletiekvereniging en doorliep er alle categorieën. ,,Lange tijd gingen we er in Reusel vanuit dat een grasbaan ook een toekomst had, maar gaandeweg werd duidelijk dat we naar kunststof moesten, wilden we zelf wedstrijden blijven organiseren.”

Quote Het loopt enorm prettig, het lijkt wel of je over de baan zweeft Coen Lauwers

Of het hem zelf nog lukt om zijn prestaties op de loop- en springonderdelen te verbeteren is de vraag. ,,Maar het loopt enorm prettig,” legt hij uit. ,,Het lijkt wel of je over de baan zweeft.”

Als zondag 18 september de nieuwe baan officieel wordt geopend, zullen daar veel leden en liefhebbers uit de hele regio bij zijn. ,,AVR’69 is steeds meer een regio-vereniging geworden,” legt Inge Storms uit. ,,Het is hier in het hart van de Kempen ook de enige kunststofatletiekbaan en in principe kan iedereen lid worden.”

Veel extra faciliteiten rond de baan

Met zo’n 350 eigen leden en bij wedstrijden een veelvoud aan gebruikers gaat de baan goed gebruikt worden verwacht ze. ,,We hebben de eerste jeugdwedstrijd al gehad en ook de special atletics hebben al hun wedstrijd gehad. We hebben op en rond de baan ook veel extra faciliteiten weten te creëren zoals een mountainbike parcours, een skeelerbaan en zelfs een trailrunparcours over het hele sportpark.”

Voorafgaand aan de officiële opening kunnen wandelaars er vanaf 9.00 uur al hun eerste wandeltocht maken (5 en 10 kilometer) met als startpunt de atletiekbaan. Vanaf 12.30 uur zijn er onder het toezicht van meerkamper Nadine Broersen en paralympiër Amy Siemons jeugdwedstrijden (Athletic champs) en diverse clinics. Bij de officiële opening om 14.00 uur gaan alle trainingsgroepen een rondje over de nieuwe baan maken.

‘We kunnen jaren vooruit’

,,Daarna is de baan geheel gebruiksklaar,” zegt Inge met een tevreden glimlach. ,,We hadden eerder al een eigen clubhuis en met deze vernieuwde baan kunnen we jaren vooruit. We merken al enige tijd dat de atletiek in de lift zit en met deze baan verwachten we een extra toeloop. We hebben altijd veel aandacht voor de jeugd, zo organiseren we hier op de baan elk jaar de koningspelen voor de jeugd. Dat kan nu ook op kunststof en is daardoor extra uitdagend.”