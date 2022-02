AVR’69 Reusel eerste in Kempen met kunststof 400 meterbaan; ‘Onze vingers jeuken om weer wedstrijden te organiseren’

REUSEL - AVR’69 in Reusel beschikt binnenkort als enige Kempische atletiekvereniging over een kunststof 400 meterbaan. In mei wordt de laatste toplaag baan aangebracht, waarmee een periode van zo’n vijf jaar aan voorbereiding afgesloten wordt.

De baan kwam er uiteindelijk doordat gebruik kon worden gemaakt van zogenoemd Brainportgeld.

Quote Duidelijk dat er geen toekomst was voor wedstrij­den op grasbaan Ben Lathouwers, AVR’69

,,AVR’69 was altijd een lokaal gerichte vereniging met een eigen grasbaan op sportpark Den Hoek’’, blikt voorzitter Ben Lathouwers terug.

,,In het verleden waren er al vaker verkenningen om verder te professionaliseren met een kunststofbaan, maar dat leek steeds een brug te ver. Aanvankelijk legden wij ons daarbij neer, maar enkele jaren terug werd duidelijk dat er geen toekomst was om wedstrijden op een grasbaan te blijven organiseren.’’

,,Dan speelt ook nog dat er in de hele Kempen geen andere kunststofbaan te vinden was, daarvoor moest je naar Valkenswaard, Veldhoven of Tilburg.’’

Vooral een kwestie van geld

,,De aanleg van zo’n kunststofbaan is vooral een kwestie van de centen’’, weet ook bestuurslid Rob Maas. ,,We ontdekten dat er ook binnen de kunststofbanen varianten waren. Zo hebben we hier echt geen brede achtbaanse 400 meter nodig. We hebben toen een plan op laten stellen voor een vierbaanse ronde, met enkel voor de sprint acht banen.’’

Quote Het is natuurlijk een hele toer om de extra kosten in het gebruik op te brengen Rob Maas , AVR’69

,,Toen we de Reuselse raad over de streep konden trekken om samen met de Brainportgelden voor kunststof te gaan, reageerde iedereen enthousiast. En natuurlijk is het voor een vereniging met zo’n driehonderd leden een hele toer om de extra kosten in het gebruik op te brengen, maar onze vingers jeuken om weer eigen wedstrijden te gaan organiseren.’’

Maas vervolgt: ,,Daarnaast is het een baan die de sport in de Kempen meer kan verbinden. We kunnen straks ook mindervaliden een kans geven om te sporten en promoten er ook andere sporten dan atletiek alleen.’’

Iedereen aan het bewegen

Dat het sporten nog steeds belangrijk is merkten Lathouwers en Maas in de coronaperiode. ,,Er lijkt een verschuiving van een specifiek wedstrijdgebeuren naar een breder recreatief bewegen’’, zegt Lathouwers. ,,Zo starten we meerdere keren per jaar met een start-to-rungroep en uiteindelijk krijgen we iedereen aan het bewegen.’’

De Brainportdeal die mede aan de basis stond van de nieuwe baan, bestond uit een pot van 130 miljoen euro rijksgeld om de regio te versterken. In de regio Zuidoost-Brabant kregen zowel culturele als sportieve projecten een positieve beoordeling. Zo profiteerden De Kattendans in Bergeijk en het Vincentre in Nuenen maar ook sportcampus De Braak in Helmond en dus ook AVR’69 in Reusel.

Over de gemeentegrenzen

In alle gevallen moeten de aanvragers hetzelfde bedrag bijleggen als dat ze aanvragen. Een belangrijke andere voorwaarde is dat er blijvende voorzieningen mee gecreëerd moeten worden waar tot over de gemeentegrenzen gebruik van wordt gemaakt.