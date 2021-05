Aztekentuin aangeplant in Vessemse dorpsmoestuin

VESSEM - De vrijwilligers van de dorpsmoestuin in Vessem kregen donderdag hulp van leerlingen van basisschool St. Lambertus. In kleine groepjes hielpen ze met de aanplant van een Aztekentuin.

Met een schepje maakt Britt een kuiltje in een hoopje zand. Daarin plant ze een maisplantje. ,,Het is suikermais. Die kun je op de barbecue leggen.” Vier weken geleden kregen de kinderen uit de groepen 6 en 7 zaadjes van onder meer mais, pompoen en courgette. Die mochten ze zelf planten en verzorgen. Gerry Dorrestein, coördinator van de dorpsmoestuin, gaf de leerlingen er vervolgens een lesje over. ,,We hebben met opzet voor de groepen 6 en 7 gekozen, zodat ze volgend schooljaar het resultaat van hun werk kunnen zien.”

De moestuin op het perceel achter de Putterstraat is zo’n driehonderd vierkante meter groot. Op een kwart daarvan wordt vandaag de Aztekentuin geplant. ,,We willen de jeugd het moestuinieren op een andere manier dan thuis laten zien. Hier passen we permacultuur toe. Dat wil zeggen: niet spuiten, geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest”, legt Dorrestein uit.

Paardenmest

Om de nieuwe aanplant een goede start te geven, is vooraf paardenmest in de plantgaten gedaan. Het zand uit het plantgat vormt een heuveltje waarin vandaag geplant wordt. Mais, courgette en pompoen worden om en om geplant, zoals de Azteken dat vroeger deden. ,,De pompoen en courgette bedekken met hun blad straks de bodem, waardoor er geen onkruid groeit. Mais heeft veel stikstof nodig om te groeien. Daarom planten we nog bonen die de mais gebruiken als bonenstaak. De boon haalt stikstof uit de lucht en legt dat vast in de bodem.”

Vanwege corona komen de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Olaf uit groep 6 brengt een tomatenplantje mee en een flink houten bord met daarop zijn naam. ,,Ik vind planten leuk, je bent lekker buiten bezig.” Zijn naamplaatje heeft hij met hulp van zijn vader gemaakt. ,,Ik ben geen klusjesman.” Dat hij vieze handen van het planten krijgt, vindt hij niet erg. En dat is maar goed ook, want hij wil later archeoloog worden. Als zijn plantje in de grond staat, slaat Dorrestein het naamplaatje in de grond. ,,Als er straks tomaten aan staan, mag je die komen plukken”, belooft de coördinator.

De konijntjes kunnen hier in elk geval hun buikje niet meer rond eten. Dorrestein: ,,Afgelopen winter hebben we kolen geplant. Die waren al voor de helft door konijnen opgegeten. Van het gilde hebben we gaas gekregen en een omheining gemaakt.”