B en W: ‘De Kei beoogde locatie dorpshuis Reusel’

REUSEL-DE MIERDEN - Gemeenschapshuis De Kei is de beste locatie voor een nieuw dorpshuis in Reusel, wat het college betreft.

Twee mogelijke plekken voor een zogenoemde multifunctionele accommodatie (mfa) in Reusel zijn de laatste twee jaar verder onderzocht: het gemeentehuis en, aan de andere kant van het kerkplein, gemeenschapshuis De Kei. Toen werd er echter nog vanuit gegaan dat het gemeentehuis op korte termijn beschikbaar zou komen vanwege een fusie tussen de Kempengemeenten. Nu dat scenario van de baan is, blijft De Kei over als beoogde locatie voor een dorpshuis met diverse functies. Volgende week dinsdag praat de lokale politiek erover. Fracties Samenwerking en VVD gaven in hun coalitieprogramma al aan dat die locatie hun voorkeur heeft.

Teruggeschroefd

Als De Kei later deze maand inderdaad als locatie voor de mfa wordt aangewezen, komt er een einde aan jaren onzekerheid. Het onderhoud van het in 1962 geopende gemeenschapshuis is jaren geleden teruggeschroefd tot het hoogst noodzakelijke, in afwachting van de ontwikkelingen. Het huidige lage onderhoudsniveau blijft gehandhaafd tot de renovatie of verbouwing in 2020 start.