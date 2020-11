Baardmankruik en waterputten; opgravingen bij Hof van Solms in Oirschot

Met een schop haalt Miel Schurmans nog wat zand weg en laat hij de verkleuringen in de bodem zien. Hier heeft in vroeger tijden een waterput gezeten. ,,Vaak werd in die tijd een karrewiel als basis gebruikt, waarop vervolgens ringen van plaggen werden gestapeld", vertelt de archeoloog. ,,Zo werd een put opgebouwd. Als we dieper graven komen we mogelijk nog restanten van een wiel tegen."

Schurmans is samen met enkele collega's bezig op het achterterrein van het Hof van Solms in Oirschot. Op termijn worden hier 13 woningen en 22 appartementen gebouwd en in voorbereiding daarop wordt altijd archeologisch onderzoek gedaan. Eerst met proefsleuven, nu met een grotere opgraving op de plek waar straks het appartementencomplex komt te staan.

Barbier-chirurgijn; combinatie van kapper, tandarts en geneesheer

Het verleden van dit stukje Oirschots centrum komt daarmee weer tot leven, want de vondsten kunnen bijdragen aan de kennis over 'Huize Vredenburgh', dat ooit op dit terrein heeft gestaan. Het was de woning en de praktijk van Arnold Fey Sr, die zich in 1614 in Oirschot had gevestigd als barbier-chirurgijn, een combinatie van kapper, tandarts en geneesheer.

Diens zoon, Arnold Fey jr, liet later het huidige Hof van Solms bouwen, vernoemd naar Amalia van Solms, de gravin die volgens de overlevering was behandeld door Fey sr. en hem als dank voor het redden van haar leven rijkelijk had beloond. Later werd 'Vredenburgh' afgebroken, waardoor het complex van Hof van Solms nog wat rianter werd, met een weelderige tuin van ruim een hectare.

Op het terrein zijn inmiddels meerdere vondsten gedaan uit de zestiende en zeventiende eeuw. Zoals aardewerk. Er zijn delen van een 'baardmankruik' gevonden; een destijds veelgebruikte kruik met een afbeelding van een man met baard. Schurmans: ,,En we hebben ten zuiden van de waterputten het restant van een verdiepte vloer aangetroffen. Een vloer van bakstenen. De bakstenen zijn weg, maar de afdrukken zijn nog zichtbaar. Dat betekent dat hier een gebouw heeft gestaan, huize Vredenburgh of een voorganger ervan."

Resten van een paard: botten en een hoefijzer

Ook toont de bodem dat hier ooit een vijver heeft gelegen, waarschijnlijk die van het Hof van Solms in vroeger tijden. ,,Op de kaarten van 1830 staat die vrij duidelijk aangegeven", zegt regio-archeologe Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. ,,Toen het Hof van Solms begin twintigste eeuw een klooster werd, is de vijver waarschijnlijk gedempt." Op het terrein zijn ook de resten van een paard aangetroffen; een aantal botten in een bepaalde positie en een hoefijzer.

Ook in het Hof van Solms zelf worden straks woningen gebouwd. Hoewel de bodem daarbij niet of nauwelijks wordt aangetast, blijven de archeologen meekijken.