Babyboutique scoort met BabyRace: Sarah Watts gunt iedere ouder (én baby) een goede nachtrust

Na het succes van de verkoop via haar webshop kon de opening van een offline showroom niet uitblijven. In de hippe boho babyboutique van Sarah Watts, BabyRace, staan de prachtig vormgegeven babywiegjes, babynestjes, Mozesmandjes en co-sleepers niet alleen om naar te kijken.

Het bijzondere eraan? De bedjes hebben stuk voor stuk een wiegfunctie, zijn van bumper tot hemel zelf samen te stellen en zijn bovendien van duurzaam design. Ontworpen dus om als ‘familiewieg’ nog generatieslang mee te gaan. Watts werd in 2019 voor de eerste keer moeder. Net als andere toekomstige mama’s ging de Bergeijkse op zoek naar alle musthaves voor de babyuitzet. Op een beurs in Duitsland viel haar oog op een babybedje dat zelf kon worden samengesteld, maar waar ze nergens verdere informatie over kon vinden.

Nu is Watts afgestudeerd aan de Fontys-opleiding Art, Communication and Design en voor haar geldt: zo gezien is zo gedaan. De grafisch ontwerpster ontdekte het gat in de babymarkt, ontwierp BabyRace en introduceerde in België en in Nederland het concept van een wieg of ledikantje met schommelfunctie. „Onze zoon, Race, was een lastige slaper. Ik moest hem geregeld inbakeren en in mijn armen wiegen tot hij in slaap viel. Vermoeiend.” Er waren nog niet veel schommelwiegjes die ook van duurzaam natuurlijk materiaal waren op de markt en dus ging Watts zelf aan de slag.

Veel van wat ze maakt gebeurt in eigen beheer en met de hand. De maten van de wiegjes en ledikantjes zijn ook net wat groter dan de reguliere, zodat de kleintjes in de wieg kunnen blijven liggen tot zij een jaar zijn en in de ledikantjes tot ze gemiddeld tweeënhalf zijn. De hemeltjes zijn van tule, kant of van chiffon en het beddengoed is van 100 procent katoen. Watts verkoopt, zowel in de wieg- als in de ledikantvariant ook aanschuifbedjes; de zogenaamde co-sleepers: „Deze zijn ideaal om tegen het ouderlijk bed te plaatsen. Ze zijn zelfs hoog genoeg om naast de hoogste boxspring te worden gezet.”

Watts gunt alle ouders een goede nachtrust. In het wiegje van Race droomt inmiddels alweer twee maanden baby Ellamay. De showroom is op afspraak te bezoeken.