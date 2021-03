Back to basic op de BoerenBed-camping in Hooge Mierde

Twee XL vaccinatie­lo­ca­ties in de regio, huidige prikplek­ken in Helmond, Best en Valkens­waard worden ontmanteld

18 maart EINDHOVEN - GGD Brabant -Zuidoost gaat een nieuwe vaccinatie-locatie XL opbouwen in een hal aan de Haverdijk in Helmond. Straks kunnen mensen uit de regio Zuidoost-Brabant alleen hier of in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven een coronaprik halen.