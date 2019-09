Backyard Classics in Eersel: ‘Een prachtige locatie en prima bands, wat wil je nog meer?’

Een aantal muziekoptredens in de tuin van het Kempenmuseum, publiek dat gezellig zit te kletsen, wat te eten en te drinken. Het is vooral de ambiance, die het speciaal maakt. In het gras, onder de bomen, met af en toe een vallend appeltje. Het heeft iets van een familiefeestje in de achtertuin. Geen grote podia met fraaie achtergronden en gelikte aankleding. Wat partytenten en statafels volstaan.

Buiten was naast de muziek, de ontmoeting met voornamelijk Eerselse inwoners zeker zo belangrijk. De organisatie is in handen van de stichting Bibberblues. Een tevreden bestuurslid Ad van de Ven (Ad L., om verwarring binnen de organisatie te voorkomen): ,,Vanaf het begin van de middag was het meteen erg druk. Dus doen we wel iets goeds. We organiseren het ook al verschillende jaren, dus weten we wat we moeten programmeren. De juiste muziek, een speciaal biertje en een goede hamburger is van belang. We verfijnen de formule elk jaar een beetje. En het werkt zo te zien."