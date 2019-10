Bank en gemeente verwijten elkaar verdwijnen pinautomaat Bergeijk

Een brief die de Rabobank naar haar klanten stuurde over het verdwijnen van de geldautomaat in Bergeijk, heeft kwaad bloed gezet bij wethouder Mathijs Kuijken. In de brief meldt de bank dat onderhandelingen over een nieuwe locatie voor een pinautomaat al een jaar lopen, sinds de verkoop van het voormalige bankkantoor aan de Burg. Magneestraat een feit is. ‘Rabobank heeft de gemeente aangeboden een pinbox te plaatsen op een door de gemeente aan te geven locatie.’ Maar de gemeente kon geen geschikte locatie vinden volgens de bank. ‘Tot onze spijt hebben de inwoners en bezoekers van Bergeijk daardoor binnenkort tijdelijk een geldautomaat minder tot hun beschikking’, staat in de brief.