Bankje onderaan de Schietberg dankzij Trimclub Oirschot

De zondagochtendtraining zit erop, elf mannen op leeftijd hebben zojuist looptraining gehad én een pot gevoetbald. ,,Het toetje van de training”, volgens lid Jan Erven. Nu staan ze ietwat bezweet rondom het bankje, handdoek in de nek.

Bankje stond er al, onofficieel

Het bankje staat al een jaar onofficieel in de bossen, onderaan de Schietberg. Aan de voorkant van de eikenhouten balk prijkt een goudkleurig plaatje met de naam van de trimclub en de reden van schenking. Vanwege corona werd de presentatie uitgesteld.

Norbert van Luxemborg, directeur sportief, penningmeester en tevens oprichter van de trimclub, richt het woord tot de drie broers Eijsbouts, eigenaren van het landgoed ’s-Heerenvijvers. Hij vertelt dat de trimclub opgericht is in 1970 en sinds 1973 ononderbroken iedere zondagochtend gebruik maakt van ‘dit prachtige bos’.

Specht en buizerd

Van Luxemborg: ,,In de lente horen we de roffel van de specht en moeten we oppassen voor de buizerd bij de kapel. In de herfst lopen we tot boven de enkels in de herfstbladeren.” Als dank voor het gebruikmaken van deze bossen heeft de club bedacht het bestaande bankje eigenhandig te renoveren. Van Luxemborg: ,,Het symboliseert onze verbondenheid met ’s-Heerenvijvers.” Er klinkt applaus. Vanuit de ledengroep roept iemand: ,,Over vijftig jaar volgt de leuning.”

De drie broers zijn vereerd met het bankje en met het kleine, leuke officiële moment. Othon Eijsbouts: ,,Doe je niets, dan heb je niets. Wat een aangename bijeenkomst is dit. Dit is waar het landgoed voor bedoeld is. Samen met rustzoekers en sportievelingen het gebied delen. Ik ga hier graag zitten om jullie voorbij te zien komen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het goudkleurige plaatje met gravering op het bankje onderaan de Schietberg in Oirschot. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het gebied ’s-Heerenvijvers beslaat honderd hectare. ’s-Heerenvijvers is de naam van het vroegere buitenverblijf van de heer O.M.E. Loupart, die in de jaren dertig van de 20ste eeuw vice-president van Philips was. Hij kocht het stokoude landgoed in 1936 en bouwde er een weekendhuis met personeelsverblijf, een koeienstal met bakhuis, een boerderij en een kapel. De heer Loupart is de grootvader van de drie broers Eijsbouts. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars en hardlopers.

Geschiedenisles

In de voormalige koeienstal komt het gezelschap bijeen voor koffie en een beetje geschiedenisles van een van de leden. Daar hoort zij onder andere dat het landgoed is ontstaan in 1672, toen Maarten Sweerts de halve Heerlijkheid Oirschot kocht van de Merodes.

Boswachter Jan van den Berk is ook aanwezig. Hij woont op het landgoed en onderhoudt al bijna dertig jaar de bossen voor de familie. Othon Eijsbouts:,, Hij is onze ogen en oren en kent iedere vierkante centimeter hier. Wij zijn hier regelmatig, maar hij rijdt twee keer per dag met de auto het landgoed rond. Een landgoed bezitten is één ding, zonder hem zijn we nergens.”