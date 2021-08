‘Bankliggen’ is er bij Smolders niet bij; Bart staat te popelen om slagerij over te nemen

Zomerserie Mij­nED-fotografe Annie Raes-Maas: ‘Je weet nooit wat jouw paadje kruist’

27 juli Als we de krant openslaan komen we vaak foto’s tegen die lezers ingestuurd hebben. Een van die amateurfotografen wiens foto’s we regelmatig zien is Annie Raes-Maas (63) uit Reusel. Als we een kijkje in haar leven nemen, blijkt fotografie niet de enige kunstvorm te zijn waar ze zich mee bezig houdt.