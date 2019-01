‘Bankmol’ en hoofddader veroordeeld voor heftige overval op een vrouw uit Bladel (78), hulpje vrijgesproken

BLADEL - Een vrouw uit Bladel werd in de zomer van 2017 thuis overrompeld in haar slaap en kreeg meteen een vuistslag in haar gezicht. De rechtbank veroordeelde twee van de drie mannen, een derde verdachte werd vrijgesproken.

De langste celstraf is voor hoofdverdachte Nabil D. uit Breda, een van de twee overvallers. Hij moet van de rechtbank zes jaar de cel in, precies zoals justitie had geëist. Dat de Bladelse twee maanden eerder 79.000 euro had opgenomen, hoorde hij via een mol bij de Rabobank, Eindhovenaar Mehmet E. Voor diens aandeel in de overval veroordeelt de rechtbank hem voor anderhalf jaar gevangenisstraf, waar drie jaar was geëist.

Er was echter ook vrijspraak voor Rachid K. Volgens Justitie zou hij de boel hebben voorverkend en zou hij later op de uitkijk hebben gestaan. Rechtbank kan aan de hand van telefoongegevens vaststellen dat de verdachte inderdaad in Bladel is geweest, maar zijn rol wordt niet bewezen. In plaats van de geëiste vier jaar cel, wordt hij dus vrijgesproken.

Schokkend

Het is vooral het geweld tegen de Bladelse bejaarde dat de overval op 7 september 2017 zo schokkend maakt. De daders stonden om drie uur ’s nachts aan haar bed en schenen met een zaklamp in het gezicht van de oudere Bladelse. Meteen kreeg ze een eerste vuistslag in haar gezicht, gevolgd door meerdere klappen. Bont en blauw werd ze uiteindelijk achtergelaten.

Volgens justitie was Bredanaar Nabil D. een van de twee mannen die de bewuste nacht aan haar bed stond. Hij zou samen zijn geweest met Soufian Zouagh. De man, die eveneens uit Breda afkomstig was, werd een half jaar na de overval doodgeschoten. Zough liet een vingerafdruk achter, van D. werden gedeeltelijke dna-sporen gevonden op bebloede tie-wraps rond het bed.

Grote geldbedragen

De twee zouden in de nacht van de overval hulp hebben gekregen van een derde Bredanaar die op de uitkijk stond: Rachid K. Vier jaar was de eis tegen hem. En dan was er met Mehmet E. nog de Eindhovense ex-bankmedewerker. Hij had in de systemen van Rabobank opgezocht welke mensen grote geldbedragen kwamen ophalen. Verschillenden van hen werden vlak na de opname van het geld overvallen: in Venlo, Roosendaal en Zundert (poging). In het lijstje met negentien namen stond ook die van de Bladelse vrouw.