Barbecue-rook trekt op boven de brouwerijtuin in Vessem

Twee jaar na het overlijden van Tijn: Hier gaat het ingezamel­de geld naar toe

7 juli Het is inmiddels twee jaar geleden dat Tijn Kolsteren overleed. Het toen nog 6-jarig jongetje uit Hapert veroverde ieders hart toen hij bij 3FM Serious Request in Breda 2,5 miljoen euro ophaalde voor kinderen in oorlogsgebieden met zijn zelfbedachte nagellakactie.