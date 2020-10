Barry Smetsers uit Spoordonk loopt 10 Marathons in 10 dagen: ‘Formidable’

SPOORDONK - Wat velen onmogelijk leek, is Barry Smetsers (46) uit Spoordonk toch gelukt. Hij liep tien marathons in tien dagen en haalde daarmee ruim twaalfduizend euro op. Smetsers liep afgelopen tien dagen elke dag een marathon. Hij startte op 2 oktober in Parijs en finishte zondagmiddag samen met Dirkje (5) bij Gasterij De Merode in Spoordonk. Voor haar én Running Team Oirschot (RTO) haalde Smetsers een bedrag op van € 12.736,10.

Dirkje heeft een hele zeldzame stofwisselingsziekte waar geen behandeling tegen mogelijk is. Haar levensverwachting is rond de tien jaar. Voor haar wilde Barry geld ophalen, zodat zij nog mooie dingen kan doen met haar klas. Ook haalde hij geld op voor RTO, een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen met kanker in gemeente Oirschot.

Tegen enen staan op de parkeerplaats van 't Kroegske de ouders van Dirkje klaar om aan te sluiten bij de laatste driehonderd meter van Smetsers. Dirkje zelf fietst ook mee, in hetzelfde gele shirt als dat van Barry. Ze heeft er zin in, en ook in het groot glas priklimonade aan de finish. De vader en moeder van Dirkje zijn vol lof over hun vriend Barry. ,,Dit is zo bijzonder, ik heb het bijna niet meer. Maar hij gaat het halen, dat wist ik eigenlijk van te voren al”, zegt de moeder. De vader had niet gedacht dat het zou gaan lukken. ,,Maar het is een taaie, een hele taaie.”

Applaus vol ongeloof

De tiende marathon vandaag geeft Smetsers vleugels. In de omgeving van Oirschot rennen en fietsen verschillende kennissen met hem mee. Iets voor half twee loopt hij na 3.54,07 uur met een gemiddelde van 10,8 kilometer per uur samen met Dirkje onder een regen van gouden glitters over de finishlijn. Er klinkt een lang applaus vol ongeloof, trots en waardering. ,,Gisteren heb ik gespaard voor vandaag. Ik wilde heel graag onder de vier uur lopen. Fantastisch om al die aanmoedigingen te horen onderweg en zeker hier bij de finish. Iedereen leeft mee, zo mooi.”

Op een klein podium bedankt Smetsers even later zijn vader Ben, die als navigator op de fiets tien dagen lang zijn vaste stuurmaatje was. Ook richt hij een dankwoord aan zijn masseurs, die iedere dag zijn benen een uur lang soepel masseerden.

‘Oppeppraatje niet nodig’

Alhoewel de eerste dag met regen begon, in een druk Parijs met tweehonderd stoplichten en drukte bij de Arc de Triomphe, bleek toch de derde dag de zwaarste dag. Smetsers: ,,Hier moest ik dealen met een hoogteverschil van 318 meter. En google maps werkte niet altijd mee. We moesten door weilanden, over slootjes, hekken van anderhalve meter, een weg hield plots op.' Als het echt zwaar werd, dan zette ik mijn blik op oneindig, ik moest door.” Vader Ben beaamt dat: ,,Het was af en toe ploeteren door die omgeploegde akkers vol klei. Pittige fiets- en loopuurtjes waren dat. Maar mijn zoon is een doorzetter, weet niet van opgeven. Ik ben supertrots op hem.'

Jac van Heerebeek was mee als chauffeur van de camper. ,,Een oppeppraatje had Barry niet nodig, hij was zo fit als een hoentje. Ik vind het 'formidable' wat-ie heeft gedaan.”