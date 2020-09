Bart en Hans gingen vol voor de marathon van Berlijn en lopen nu in Vessem als eerbetoon aan hun overleden broer Geert

Bart (25) en Hans van Loon (21) waren vastberaden. De Nijmeegse studenten wilden tijdens de marathon van Berlijn geld ophalen voor kankeronderzoek. Toen corona een streep door ‘Berlijn’ zette, vroegen de broers zich af: wat nu?



Hun antwoord was even simpel als creatief. Ze ‘bedachten’ een eigen marathon. Veel kleiner van opzet, maar minstens zo bijzonder. Niet - zoals in de Duitse hoofdstad - met duizenden atleten. De deelnemerslijst van de ‘Marathon van Vessem’ telt slechts vier lopers. En die hebben één overeenkomst: ze waren bevriend met Geert van Loon.