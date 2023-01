Bas de Laat prins van Struifdonk

Prins Sebastus, oftewel Bas de Laat is geboren en getogen in Vessem en is 31 jaar oud. In het dagelijks leven werkt hij als Business Consultant bij BAS in Veghel. Hij is getrouwd met Jorien en samen hebben ze een kleine, Sven, van 1,5 jaar oud. In het weekend staat hij graag bij de plaatselijke voetbalvereniging in ‘de wei’ en is klussen een uit de hand gelopen hobby geworden.