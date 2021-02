Basisschool in Luyksgestel blijft na vakantie nog een week dicht vanwege corona-uitbraak

Uitvinders worden thuisvin­ders via de Ontdekfa­briek in Eindhoven

15 februari EINDHOVEN - De Ontdekfabriek heeft de afgelopen jaren bij veel basisscholen in de regio een plaats veroverd in het onderwijsaanbod. Vanwege de aanhoudende pandemie is naast de Uitvinderswedstrijd nu ook een Thuisvinderswedstrijd.