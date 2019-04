Beatrix onthult tegelkunstwerk in Bergeijk

Het reliëf ligt bij de Ploeg, het monumentale gebouw van architect Gerrit Rietveld. Bruns is het bedrijf dat daar is gehuisvest. Burgmans is de directeur.

Bij de onthulling was de Erfgoedvereniging Heemschut betrokken. De prinses is beschermvrouwe van Heemschut. De monumentenwerkgroep van Heemschut was al jaren op zoek naar een goede plek voor het kunstwerk dat jaren in Gouda opslag heeft gelegen. Op verzoek van Heemschut kwam Burgmans naar Gouda om het te bekijken. Hij was meteen verkocht.

,,Het kunstwerk is ooit wit geweest", zegt Jan Burgmans. ,,Toen mijn vrouw Tiny en ik het zagen was het zwart. Maar we zagen meteen dat het een mooie vorm heeft met een mooi reliëf. Wij houden van mooie dingen en daarom is het geweldig dat het hier een plaatsje heeft gekregen. En we zijn natuurlijk zeer vereerd dat de prinses het is komen onthullen.”

Joost de Backer en Tiny Dekker zijn de Bergeijkse metselwerkers die de tegels voor het kunstwerk hebben gelegd. Hun collega Davy de Laat uit Reusel kon zaterdagmorgen niet bij de onthulling aanwezig zijn. Het drietal heeft drie weken gewerkt om de tegels precies op hun plaats te leggen.