Beautysalon Esthetique verhuist naar groter pand in Bergeijk

In het nieuwe pand is de winkel en salon van Esthetique straks weer in één pand gevestigd, dat was een langgekoesterde wens van De Jong. Op 7 april opent het nieuwe beautycentrum zijn deuren aan de Burgemeester Magneestraat, in het voormalig pand van Van Woerkum.

Zolderkamer

De Bergeijkse onderneemster is met een beautysalon begonnen op een zolderkamer, die uiteindelijk is uitgegroeid tot een aparte winkel en salon op twee locaties. Dat was praktisch gezien niet altijd even handig. De Jong bleef maar op en neer rijden. ,,Ook ons personeel hoopte dat alles weer op één locatie gevestigd kon worden.”

Tijdens de coronaperiode kwam er een ‘once in a lifetime opportunity’ - zoals De Jong het noemt - om een groter pand te huren op Bergeijk ’t Hof. Met alles op één locatie in de nieuwe salon kan de samenwerking tussen het winkelpersoneel en de collega’s van de salon worden verstevigd, aldus De Jong. ,,Op deze manier kunnen onze medewerkers de klanten nog meer service en beleving bieden. Dat verdienen ze.”

Quote Ik jaag graag mijn dromen na. Als het mislukt, verzin ik wel weer iets anders Wendy de Jong

Bang om te falen is de ondernemende dame niet. ,,Ik jaag graag mijn dromen na. Als het mislukt, verzin ik wel weer iets anders. Mijn creativiteit kruipt waar het niet gaan kan.”

Het nieuwe pand geeft veel mogelijkheden. Natuurlijk worden er beautyproducten verkocht, maar mogelijk ook kleding, schoenen en accessoires. ,,Iedereen kan straks tiptop de deur uit gaan inclusief make-up, een geurtje en misschien wel een leuk cadeautje voor je vriendin, man of natuurlijk voor jezelf.”

Privé-wellness in de tuin

De Jong heeft nog meer ambitie. Ze ziet volop mogelijkheden voor een privé-wellness achter in de tuin van het pand. Dit is een volgende stap. ,,Maar eerst focus ik op mijn nieuwe pand en de klanten in de nieuwe salon en winkel.”