Bedreiger Mark Rutte wekt woede van aanklager: ‘Vrijheid van meningsuiting? Je moet maar durven!’

Alcohol­vrije schaats­avond in Oirschot afgelast wegens gebrek aan animo

OIRSCHOT - Het had zo leuk kunnen zijn op de schaatsbaan in Oirschot woensdagavond voor de jeugd tussen 15 en 17 jaar, dacht de organisatie. Maar de alcoholvrije ‘Grown-up Party’ met dj én mocktailbar was te weinig aanlokkelijk voor de jeugd. En dus is ie afgelast.

4 januari