Bedrijf Interia krabbelde snel op na brand: ‘Je komt er samen sterker uit’

Jeroen Jansen doet nooit meer geheel zorgeloos en vol rust de deur achter zich dicht. ,,Je bent natuurlijk onrustig. Elke dag als ik afsluit hoop ik als ik de deur dichtdraai dat het er morgen nog is. Je weet namelijk niet wat er toen is gebeurd.”

Dinsdagavond 30 juni sloegen de vlammen uit het dak van de verbouwde schuur waarin Interia Interieur en Design tot dan toe samen met een ander bedrijf was gevestigd. De voormalige boerenschuur, waarvan nu alleen nog de bodemplaat is terug te vinden aan de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk, brandde volledig af. En daarmee werden ook de frees- en zaagmachines van het bedrijf van Jeroen Jansen vernietigd en de opdrachten die klaarstonden voor verzending.

Nu een half jaar later zit het bedrijf in een bedrijfspand aan de Bokkerijder op bedrijventerrein De Waterlaat. ,,Het bedrijf liep door corona als een trein”, blikt Jansen terug op die bewust dag. ,,We hadden in maart en april veel opdrachten uit de horeca. We waren die 30e juni twee jaar getrouwd en daarom was ik iets eerder dan de rest naar huis gegaan.”

Volledig scherm De brand verwoestte alles. © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Jansen heeft niet veel tijd om bij de pakken neer te zitten, na de verwoestende brand. ,,We konden die woensdag al meteen bij een collega terecht, zodat de interieurprojecten die klaarstonden vanaf die donderdag zo snel als mogelijk weer opnieuw gemaakt konden worden.”

Verzekering

Jansen vervolgt: ,,Zelf was ik er op gefocust om zo snel mogelijk een nieuwe werkplaats te krijgen. Ik kreeg daarbij alle medewerking van de verzekering; door de enorme vuurzee was de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen. Doordat de verzekering snel uitkeerde kon ik snel weer een nieuwe bedrijfsruimte huren.” Door een nieuwe locatie werden er ook wat dingen voor Jansen helder. ,,We dachten dat we goed zaten, maar we merken nu we in deze loods stukken efficiënter kunnen werken. Op 14 juli startte de huur van dit pand en op 26 juli bij de start van de bouwvak hadden we weer een operationele werkplaats.”

Orderportefeuille

De zomervakantie zag er ietwat anders uit voor Jansen en zijn personeel. ,,Tijdens de bouwvak hadden we op dinsdag en donderdag met enkele medewerkers de werkplaats ingericht, zodat we daarna weer konden knallen. Daarna werd het even rustiger; de klanten lieten je met rust. Uiteindelijk ben ik weer mensen gaan benaderen, zodat de orderportefeuille nu weer voor maanden gevuld is”, vertelt hij.

Was het in de begintijd van de coronacrisis vooral de horeca waarvoor hij interieurs maakte, nu zijn het vooral kantoren en particulieren die de orders binnenbrengen. ,,Ik ben blij dat alles snel afgehandeld is. Alles was kapot. De hulp die ik van velen kreeg was enorm.” De impact van de brand op hemzelf en zijn drie personeelsleden is groot. ,,Het team is na de brand hechter geworden. Een personeelslid is vertrokken en gaat nu als zzp’er verder. De rest is gebleven. We komen er uiteindelijk beter uit.”