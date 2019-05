Bedrijf uit Bladel wordt geterroriseerd door scholekster en dan begint hilarische zoektocht naar oplossing

videoDe eigenaar van een merchandisingbedrijf in Bladel heeft op Twitter een hilarisch verhaal gedeeld over een scholekster die zijn firma terroriseerde door vlak voor de voordeur voortdurend zijn gevoeg te doen.

Het was rond 25 april dat Richard Theuws van merchandise.nl de scholekster voor het eerst opmerkte. Het was het begin van een twee weken lange zoektocht naar waar het dier vandaan kwam én wat de man tegen de ‘overlast’ kon beginnen. En hij liet iedereen meegenieten op Twitter.

Nestje

Theuws begon zijn verhaal vier dagen nadat de scholekster aan zijn bedrijf begon rond te hangen en toen duidelijk werd dat de vogel wel erg gehecht raakte aan een plekje bij de voordeur. Jammer genoeg liet hij er ook uitwerpselen achter. “Goed, het is dus een scholekster die waarschijnlijk ons dak heeft gekraakt en er een nestje heeft gebouwd”, klinkt het in een van de eerste tweets, “We zullen er dus nog een maand of twee mee zitten. Suggesties voor een naam?”



Het wordt uiteindelijk Cor: een “genderneutrale naam want we weten het geslacht niet”. “Cor moet nog effe leren waar de plee is, maar als dat lukt worden we vast maten”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Theuws besluit om het voetpad voor zijn deur te schuren zodat het weer proper is. In de hoop dat het proper blíjft. “Stoepje voor de deur een uurtje of wat geleden geschrobd met reinigingsmiddel. Cor is nog geen nieuwe unit komen leggen. Hopen dat het werkt!”, schrijft hij.

Helaas. De vogel blijkt terug te komen. Net als zijn uitwerpselen. “Iemand een creatieve oplossing om dat beest voor mijn deur weg te houden, maar niet te verjagen/verstoren?”, klinkt het daarop.

Tip

Er komt al snel een tip binnen om het spiegelglas af te dekken. “Van de vele experts op Twitter begreep ik dat het een vogel is die zijn territorium verdedigt en daarbij zelfs zijn spiegelbeeld kan aanvallen”, vertelt hij onze redactie. “Daarop besloten we ons glas af te plakken.”

De man wandelt elke keer vol spanning en al filmend naar buiten in de hoop Cor op heterdaad te betrappen, maar er is geen spoor van de vogel. Van zijn uitwerpselen daarentegen wel. (lees hieronder verder)

Daarop gaat Theuws een ladder halen om een kijkje te nemen op het dak, maar daar is de scholekster niet te bespeuren. Ook een nest ziet hij er niet.

Op het einde van de dag duikt Cor echter weer op. (lees hieronder verder)

“Ik heb goed en slecht nieuws voor de volgers van dit draadje”, klinkt het de volgende morgen. “Het goede nieuws: er ligt geen nieuwe stront voor onze voordeur. Het slechte nieuws: we hebben Cor dus ook niet gezien vandaag. #hopealliswell #ThoughtsAndPrayers” Het duurt echter niet lang of de vogel laat een nieuwe ‘handtekening’ achter. (lees hieronder verder)

Het maakt duidelijk dat de ‘truc’ met het papier uitbreiding nodig heeft. (lees hieronder verder)

Theuws heeft een stagiair op kantoor en die ziet zijn kans om te scoren bij zijn baas.

Het plan lijkt te werken: Cor trekt naar de andere kant van het gebouw om zijn spiegelbeeld te zien, maar dat vindt Theuws niet zo erg. “Ik zei toch al dat we beste maten konden worden”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Maar Theuws blijkt te vroeg victorie gekraaid te hebben: er zit nog een maas in het net.

Stagiair Jeroen past daar echter heel snel een mouw aan. (lees hieronder verder)

Hij krijgt ook opnieuw de fijne opdracht om de tegels aan de voordeur schoon te maken. (lees hieronder verder)

En deze keer blijkt het wél een succes over de hele lijn. “Het lijkt erop dat het probleem aan onze voordeur nu definitief is opgelost”, vertelt de bedrijfsleider ons. “Omdat we zo veel respons kregen op ons verhaal en we nu eenmaal met merchandising werken, hebben we meteen een leuk Cor-T-shirt op de markt gebracht. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel: No Guts No Glory, een stichting die uitbehandelde kankerpatiënten ondersteunt.” (lees hieronder verder)

En hoe het afliep met Cor? Die spookt nog altijd rond aan het bedrijf van Theuws. Maar niet meer aan de voordeur en op die manier vinden ze het daar prima.