Bedrijfswoning in Vessem doet sommigen denken aan gevoelig dossier over vakantiehuis in Knegsel

EERSEL/VESSEM/KNEGSEL - Zijn inwoners van Knegsel anders dan inwoners van Vessem? Dat vroeg raadslid Daan van den Broek van PvdA-GroenLinks tijdens de commissievergadering naar aanleiding van problemen rond een bedrijfswoning aan de Kuilenhurk 22 in Vessem. Een zaak die hem deed denken aan een gevoelig dossier in Knegsel, de Breemakkerweg.

De familie Duis woont sinds 1970 in de woning aan de Kuilenhurk 22 in Vessem, eerst als huurder later als eigenaar van het pand. Ze kochten het pand van het bedrijf Boeke Heesters, waar ze zelf werkzaam waren. De woning blijkt een bedrijfswoning te zijn, waar de familie niet van op de hoogte was toen het het pand kocht. De familie mag er blijven wonen, maar kan het alleen als bedrijfswoning verkopen. Dat maakt verkoop niet alleen lastig, maar het huis ook minder waard.

Mogelijke oplossingen

De eigenaren hopen op een oplossing. Dat kan het toch verkrijgen van een woonbestemming, een objectgebonden overgangsrecht (ogo) of onteigening zijn. Met een ogo zouden ook toekomstige eigenaren in het pand kunnen wonen. Volgens wethouder Steven Kraaijeveld behoort een ogo niet tot de instrumenten van de gemeente om het probleem op te lossen.

Terwijl Van den Broek gelijkenissen ziet met de gevoelig liggende zaak Breemakkerweg 5 in Knegsel. De familie Gijsbers woont daar in een huis dat in het bestemmingsplan is beschreven als recreatiewoning. Wil Gijsbers heeft een jarenlange juridische strijd gevoerd om er een woonbestemming op te krijgen. Van de rechter kreeg hij geen gelijk.

Financiële schade

Hij mag in het pand blijven wonen, maar loopt financiële schade op. Het huis is als recreatiewoning minder waard. Om dat probleem op te lossen diende in januari de grootste partij Eersel Samen Anders een motie in om tot een ogo te komen. Kernbeleid en coalitiepartij VVD steunden de motie.

Volgens de wethouder is de zaak Breemakkerweg niet gelijk aan de Kuilenhurk. ,,Er zitten verschillen tussen binnen en buiten de bebouwde kom en regels die daarbij horen. Wat betreft de ogo onderzoeken we in een andere zaak (Breemakkerweg, red.) wat er mogelijk is.” Kraaijeveld wil met de familie Duis in gesprek om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.

Wringende schoen

Toch wringt de schoen bij Van den Broek. ,,Ik zeg niet dat ik voor een ogo ben, maar ik verwacht van de coalitiefracties en Kernbeleid dat die met iets komen. Het kan niet zo zijn dat we voor een inwoner uit Knegsel de deur op een kier zetten en die dichthouden voor een inwoner uit Vessem.” VVD en Kernbeleid gaven aan de gelijkenissen niet te zien, maar Henri Wijnands van Kernbeleid zei wel ,,te willen uitzoeken of en hoe het goed geregeld kan worden.” De deur is nog niet dicht, want er wordt nog gezocht naar oplossingen.