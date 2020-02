‘Bedrijven in de Kempen zijn te bescheiden ‘

Ondernemer Henk Sengers uit Bergeijk heeft een mooi voorbeeldje van Kempische bescheidenheid. Een potentiële klant vroeg hem om informatie. Dus Sengers vertelt wat zijn metaalbedrijf doet. De bezoeker vroeg: Bent u de beste hierin? Waarop Sengers antwoordt dat zijn bedrijf ‘heel goed’ hierin is. ,,Nee, zegt die man. Ik heb een lijstje van heel goede bedrijven. U staat bovenaan. U bent de beste. Maar dat moet ik niet zeggen. Dat moet ú zeggen.”

Kempenaren zijn bescheiden, maar Kempische bedrijven kunnen er ook wat van. En daar moet maar eens wat aan gedaan wordt, vindt het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Het Huis van de Brabantse Kempen, de netwerkorganisatie van Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden, heeft op verzoek van het KOP onderzoek gedaan naar de slimme maakindustrie in de Kempen.

Alleen voor ingewijden

Het rapport draait er niet omheen: Wereldspelers zijn het, die bedrijven, maar slechts een handvol ingewijden weet precies wat er waar gemaakt wordt. ,,De Kempen is een mooi recreatiegebied, maar die andere kant, die hoogwaardige bedrijvigheid, komt niet uit de verf", zegt onderzoekster Hetty van der Hamsvoort.

Het rapport legt meer vingers op de zere plek. In de Kempen is plek voor durfkapitalisten, mensen met het grote geld die willen investeren, bijvoorbeeld in startende bedrijven met innoverende producten. ,,Maar als niemand weet wat er gebeurt, komt daar niet één durfkapitalist op af.”

Op grotere schaal

In de vier Kempengemeenten zitten 315 maakbedrijven in de high tech sector, waarvan 79 boven de tien werknemers. Innoveren doen die bedrijven wel, maar hun kennis delen met buren gebeurt maar zelden. Bergeijkenaar Sengers geeft aan dat die houding aan het veranderen is. ,,We komen met zeven metaalbedrijven uit Bergeijk en Eersel regelmatig bij elkaar. Aanvankelijk was de aanleiding een gebrek aan personeel. Maar geleidelijk zijn we veel meer gaan uitwisselen. Dat zou op grotere schaal ook kunnen.”

Interessant

Marketingtechnisch valt er eveneens nog een slag te halen, geeft Van der Hamsvoort aan. ,,Er zijn bedrijven die interessant kunnen zijn voor elkaar, maar ván elkaar niet weten dat ze op hetzelfde industrieterrein gevestigd", zegt ze. ,,Soms doen die bedrijven elk iets anders, maar als je ze combineert, kunnen ze op zaken komen die voor alle twee interessant zijn.”

‘Kempen Valley’