Bedrijventerrein De Waterlaat in Bergeijk moet groen worden

BERGEIJK - Het nieuwe deel van bedrijventerrein De Waterlaat in Bergeijk moet mooi in het groen komen, beter openbaar vervoer krijgen en een goede ontsluiting krijgen op de nieuwe Diepveldenweg. Ondernemers, bewoners en belangstellenden bespraken dinsdagavond in het gemeentehuis tijdens een informatie-avond de eisen waaraan De Waterlaat moet gaan voldoen.