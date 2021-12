Beeld Janus is op zijn plek in Steensel

STEENSEL - Op de achtergrond razen auto’s over de snelweg. Terwijl iets verderop mensen wonen in het groen. Sinds dinsdag staat op het veld ertussen Janus. Het beeld van de Tilburgse kunstenaar Sjef Voets staat voor tegenstellingen.

Het kunstwerk staat ter hoogte van drie waterpoelen nabij buurtschap de Hees in Steensel en aan de kunstwandelroute Het Groene Lint. De Janus is niet speciaal voor het project ontworpen. Het beeld bestond al en was te zien bij een tentoonstelling. ,,Mensen van het project die het zagen vonden het een tof beeld en binnen Het Groene Lint passen”, zegt Voets.

Snelweg en natuur

,,De Januskop is een veelvoorkomend thema en staat voor tegenstellingen”, legt de kunstenaar uit. Bijvoorbeeld platteland en stad. Voets vindt dat het beeld op een mooie plek staat. ,,Je hebt hier het contrast tussen de snelweg en de natuur.”

Quote Het duurt nog wel een jaar of vijf voordat het helemaal af is Anja Thijs, Stichting Kunstroute Het Groene Lint

De kunstwandelroute is ruim twintig kilometer lang en loopt tussen de Markt in Eersel en de Markt in Eindhoven. ,,Het duurt nog wel een jaar of vijf voordat het helemaal af is”, vertelt Anja Thijs van Stichting Kunstroute Het Groene Lint.

Minimaal vijf kunstwerken

Behalve kunstwerken moeten er ook vlechtheggen naast de route komen. ,,In Eersel zijn de heggen al aangeplant en in het voorjaar willen we in Veldhoven beginnen. Met Eindhoven zijn we nog in gesprek. Ook is het de bedoeling dat er in iedere gemeente minimaal vijf kunstwerken naast de route komen te staan.”

Het werk van Voets kostte 27.500 euro en is het tweede beeld in Eersel die hoort bij de route. Afgelopen april werd het eerste kunstwerk Het Groene Ei geplaatst op de ovale rotonde in Eersel.

Twee geweien

Begin volgend jaar, waarschijnlijk in februari of maart, krijgt het derde kunstwerk zijn plek zo’n achthonderd meter verderop richting Steensel aan de bosrand bij de sparren. Dat is het beeld Megaloceros Ornamentus Giganteus van Jan van IJzendoorn en bestaat uit twee geweien.

Voor het vierde kunstwerk in de gemeente Eersel heeft Tom L’Istelle opdracht gekregen om twee schetsontwerpen te maken. ,,Daarvan wordt er één uitgekozen die in de buurt van de voetbalvelden in Steensel komt te staan”, zegt wethouder Eric Beex. ,,Wat het vijfde gaat worden weten we nog niet.”