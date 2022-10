Beeldendiefstal hakt erin in Bergeijk: ‘Nu is Laatste Non zelf verdwenen’

Groot onderzoek naar luchtkwali­teit in agrarisch gebied van start in Hulsel

REUSEL-DE MIERDEN - Hulsel is uitverkoren voor een nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, het RIVM en de GGD naar luchtkwaliteit in agrarisch gebied. Inwoners kunnen straks op een app aangeven of ze last hebben van stank door veehouderijen.

28 september