Beeldhouwcollectief de Groene Steen in Duizel: ‘Gewoon een gezelschapje met een gezamenlijke liefhebberij’

DUIZEL - ,,We zijn geen vereniging, we zijn gewoon een club, een collectief. We zijn eigenlijk niks, gewoon een gezelschapje met een gezamenlijke liefhebberij.”

Er wordt koffie geleut en gelachen. Ze nemen elkaar regelmatig op de hak. In hun atelier, een schuur op het terrein van Campercamping Blij Venneke van Arjan Fokker in Duizel, werkt beeldhouwcollectief de Groene Steen aan nieuwe creaties. De ‘hakdagen’ zijn donderdag en zaterdag. Sommigen gaan één dag, anderen komen beide dagen. Iedereen is daarin vrij.

De meesten van de twintig amateur-kunstenaars tussen de 61 en 84 jaar zijn via via aan komen waaien. Anneke Theunissen (62) begon er in 2015. ,,Ik zocht nog een hobby. Toen ben ik eens gaan kijken en dat klikte en ik zit er nog steeds.”

Frans Wijns (69) is nu 2,5 jaar hier. ,,We hebben de schuur zelf helemaal opgeknapt, en de overkapping eraan gebouwd, zodat we winter en zomer gewoon buiten kunnen werken.” In de loop van de tijd hebben ze de opslagruimte erbij gekregen. Voor in de schuur is nu een slijphok. Voor het gebruik van de ruimtes, het hout voor de houtkachel en de elektriciteit betalen ze een onkostenvergoeding. Iedereen werkt aan een eigen bok, met eigen gereedschappen. Een aantal gezamenlijke elektrische gereedschappen, vijlen en oudere beitels komt van de Stichting Gered Gereedschap in Geldrop.

Tips

,,Als je behoefte hebt aan les is dit niet de goede club”, vertelt Luc Verhaart (68). Niemand die je een opdracht geeft, en materialenkennis moet je zelf ontdekken. Maar je krijgt wel veel persoonlijke begeleiding en tips als je daar om vraagt. We houden mekaar aan de gang, de één weet dit, de ander dat.”

,,Arjan is echt een fan van ons, hij gunt het ons dat wij hier werken en is ook geïnteresseerd in kunst. Hij komt toevallig wel vaak langs als er gebak is”, knipoogt Ria van Pelt (78). De interactie met de campergasten levert ook leuke gesprekken op. En op de camperplaats komen steeds meer beelden te staan. ,,Het gaat over en weer. Als hij zelf eens weg moet, en er moeten campers ontvangen worden, dan doen wij dat.”

Eindeloos polijsten

Serpentijn, albast, marmer, onyx, iedere steen heeft bepaalde eigenschappen. ,,De één maakt eerst een tekening en dat wordt het dan ook, zoals bij Luc. En ik begin gewoon te hakken en dan maar eens kijken wat eruit komt”, vertelt Theunissen. Soms duurt het wel twee of drie maanden, is het eindeloos polijsten, dan in de was zetten en dan komt de kleur er pas uit. ,,Je kan aan de buitenkant niet zien wat erin zit. Soms wordt je ook wel onaangenaam verrast. Dan blijkt er bijvoorbeeld een barst in te zitten en moet je je fantasie gebruiken om het weer aan te passen. Je bent nooit 100 procent de baas.”

De beeldhouwers van de Groene Steen exposeren 65 werken op 3 en 4 september van 11.00 tot 17.00 uur in de bloementuin van Arjan Fokker aan de Dalemsedijk 28 in Duizel. Honden kunnen niet worden toegelaten.