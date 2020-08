Beers café De Hoeve moet dicht na drugsonderzoek; uitbater naar rechter

Begin juli vond in het horecabedrijf aan de Hoogdijk in Middelbeers een inval plaats, waarbij de uitbater werd gearresteerd om korte tijd later weer vrij te worden gelaten. Het ging om een drugsonderzoek. De politie had eerder geconstateerd dat er vanuit het café soft- en harddrugs werden gedeald. Drie jaar geleden werd een schuur achter het horecapand al tijdelijk gesloten nadat er een hennepknipperij was aangetroffen.