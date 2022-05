Beerse Boys opgelicht voor 900 euro; Onbekende betaalde tijdens clubfeest met valse bankbiljetten

MIDDELBEERS - Een of meer oplichters hebben vorig weekend toegeslagen bij voetbalclub Beerse Boys. Tijdens de drukke feestelijke afsluiting is er 18 keer betaald met een vals biljet van 50 euro, zo ontdekte de club achteraf.

,,Het was ontzettend druk. We hebben geen idee wie hier achter zit", zegt secretaris Martin Kroos. ,,We hebben aangifte gedaan bij de politie.”

Quote Wij denken dat het een groepje is geweest, omdat het eerder opvalt als één persoon telkens met een biljet van 50 euro afrekent Marin Kroos, Secretaris Beerse Boys

,,De bijeenkomst was allereerst voor leden, maar er komen ook niet-leden - onze kantine staat bekend als heel gezellig. Is het één persoon geweest die 18 keer bij de verschillende kassa's met een biljet van 50 betaalde? Wij denken dat het een groepje is geweest, omdat het eerder opvalt als één persoon telkens met zo'n biljet afrekent. Maar we kunnen wel allerlei theorieën bedenken, weten doen we niks. Ik weet niet of andere sportclubs hier ook slachtoffer van zijn geworden.”

Iedereen in de omgeving is geschrokken en baalt van wat er is gebeurd, merkt Kroos. ,,Het bericht dat onze kantinebeheerder op Facebook plaatste wordt heel veel gedeeld.” Hierin spreekt deze de ‘stoere gast’ aan die de club voor 900 heeft opgelicht.

Quote Misbruik makend van het feit dat het kantineper­so­neel zich uit de naad werkte om iedereen van drank te voorzien, heb jij dit als de perfecte gelegen­heid gezien om je misdaad te plannen Kantinebeheerder, Beerse Boys

‘Wat zul jij trots op jezelf zijn geweest, nadat je voor 900 euro vals geld succesvol uitgegeven had’, schrijft de beheerder op Facebook. ‘Misbruik makend van het feit dat het kantinepersoneel zich uit de naad werkte om iedereen van drank te voorzien, heb jij dit als de perfecte gelegenheid gezien om je misdaad te plannen. Je bent een schande voor deze mooie club. Ik hoop dat de mensen om je heen, die zondag wellicht iets verdachts gezien hebben, zich melden zodat we jou het podium kunnen bieden wat je verdient. Schaam je diep, lafaard!’

Quote Deze gebeurte­nis valt het kantineper­so­neel rauw op het dak; hen treft geen enkele blaam Bestuur, Beerse Boys

Het bestuur van Beerse Boys benadrukt dat het kantinepersoneel niks valt te verwijten. ‘Deze gebeurtenis valt uiteraard het kantinepersoneel, dat twee dagen met veel enthousiasme in touw is geweest om het iedereen naar de zin te maken, rauw op het dak; hen treft geen enkele blaam!’, zo verklaart het bestuur op de website.

Het bestuur gaat maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Een van de opties is het in gebruik nemen van een apparaatje waarmee bankbiljetten op echtheid kunnen worden gecontroleerd.

Volledig scherm Oproep op Facebook van Beerse Boys.