Beerse Strijkster completeert kunstproject

Platteland wordt ontdekt door kunste­naars

28 maart SINT-OEDENRODE - Kunst is niet meer voorbehouden aan steden en dorpskernen maar ook het platteland wordt ontdekt door kunstenaars. Woensdag presenteerden de samenwerkende organisaties Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur en Euro LandArt, in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode de voorlopige brochure 'Landkunst in het Groene Woud'.