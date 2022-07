Beerse tennisvereniging Fidote voortaan helemaal op eigen benen

Het is maar goed dat ze allemaal ‘Fit Door Tennis’ zijn bij Fidote want voor het proces van gemeentelijk naar geprivatiseerd was een lange adem nodig van bestuur én leden van de tennisvereniging.

Al in 2016 startte dat traject voor voorzitter Robin Kuiper. ,,Ik was toen net lid van de vereniging en had daarvoor op een stadse club rondgelopen. Toen viel me wel op dat het sportpark, het kantinegebouw van Fidote wel ‘wat aandacht kon gebruiken', om het eufemistisch uit te drukken.”

Quote Jongens, jongens, hoe kan het dat het zo gegaan is? Ad van Beek, Wethouder gemeente Oirschot

,,Ik ben alle informatie die ik kon vinden, gaan verzamelen”, vertelt hij. ,,Want hoe zat het nou eigenlijk met die eigendomsrechten en waarvoor golden die ook alweer precies?”

OSMO

Maar gaandeweg het bestuur in die 6 jaar meer en meer op het gemeentehuis kwam om zaken helder en op de rit te krijgen, ontstond ook bij de gemeente Oirschot het plan om naar alle verenigingen te kijken in het Oirschotse, het Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO). ,,Daardoor werden wij er één van meerdere partijen die in gesprek gingen en is het hele traject voor Fidote enigszins vertraagd.”

Zo zag Kuiper de ene na de andere wethouder langskomen, met nu Ad van Beek die er ‘een klap op mag geven’. ,,Eigenlijk hadden we dat vorig jaar met Esther Langens al af willen en kunnen ronden, maar toen kwam er op het laatst toch nog een kink in de kabel.”

Van Beek is er dan ook een beetje ongemakkelijk onder nu dan eindelijk onder zijn hoede de handtekeningen gezet worden. ,,Terugkijkend zeg ik nu: ‘Jongens, jongens, hoe kan het dat het zo gegaan is?’ Maar hiermee is voor ons de eerste stap gezet en heb ik als nieuwe portefeuillehouder de klus om te kijken hoe we dat verder kunnen uitbouwen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

En wat dat nu oplevert, die geprivatiseerde tennisvereniging? ,,Het is goedkoper”, zegt Kuiper. ,,Zowel voor ons als voor de gemeente. Want nu is het duidelijk wie voor alles verantwoordelijk is. Dat zijn wij nu, met de 260 leden van de vereniging. Da's een gedeelde verantwoordelijkheid, maar we denken dat daardoor de kwaliteit van het park en de vereniging omhoog gaat.”

Van het eigen gebouw in aanbouw in elk geval. Daar ligt nu een solide fundament onder en doordat het verder vanaf de grond wordt opgebouwd én geïsoleerd, zal het een stuk energiezuiniger zijn dan dat ‘schuurtje uit 1970'. Klaar voor de volgende 52 jaar in het bestaan van de vereniging.