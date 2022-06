Beerzenaren schetsen zelf hoe omgeving Oostelbeers eruit moet zien komende 25 jaar

Geen losse plannenmakerij dus, maar iedere ontwikkeling in samenhang met elkaar. ,,Want je kunt de beek wel gaan herstellen, maar als verderop vergiftigd grondwater de beek weer inloopt heeft dat weinig zin", zei de landschapsarchitect van de gemeente in De Kerk in het dorp.

Ruim vijftig Beerzenaren luisterden daar naar een uiteenzetting van het ontstaan van het landschap rondom Oostelbeers en de ontwikkelingen die al gaande én op komst zijn. Want het herstellen van de loop van de Kleine Beerze is al een tijdje bezig, maar de aanleg van nieuwe fietspaden voor het recreatief netwerk in de Kempengemeenten moet nog beginnen.

Evenals het terugbrengen van het Kerkepad en andere zandpaden die halfverhard voor meer wandel- en fietsmogelijkheden moeten zorgen.

Oud zeer

Op deze eerste informatie-avond mag iedereen zijn wensen en gedachten over al die ontwikkelingen laten gaan. Van daar uit wil de gemeente Oirschot verder gaan, zegt kersverse wethouder Joep van de Ven, die eerst nog wat oud zeer rond de Oude Toren en het Kerkepad moet wegmasseren.

,,Ik noem ze expres", zegt hij. ,,Het is spijtig dat er een groepering lijnrecht tegenover de gemeente kwam te staan bij de Oude Toren en bij het Kerkepad hebben we kansen laten liggen."

Dat wil het nieuwe college in de toekomst voorkomen. En: ,,Als we kansen zien, dat we die dan ook direct oppakken en doorpakken.”

Houtwallen en heggen

Dat klinkt veelbelovend. En dus pennen de aanwezigen op reactieformulieren driftig al hun wensen, mitsen en maren en toekomstbeelden op. Een paar dwarsverbanden worden eruit gepikt: ,, Meer wandel- en fietspaden, liefst gescheiden van elkaar. Denk daarbij ook waar je die laat lopen in verband met de privacy."

,,Breng de historische houtwallen en heggen weer terug in het landschap, maar behoud ook de weidsheid zodat je de kerktorens kunt blijven zien.”

Boeren

En hou ruimte voor landbouw, klinkt een een pleidooi voor de boeren. ,,Liefst biologisch, met andere gewassen zoals koren bijvoorbeeld.” Maar dat vraagt ook iets van de andere inwoners en consumenten, zegt een biologische geitenboer: ,,De vraag naar biologische producten is marginaal. Maar als je pleit voor biologisch, koop het dan ook.”

Alle plannen worden genoteerd, belooft de gemeente. Nog voor de bouwvakvakantie komen ze met een aantal schetsen, geïnspireerd door alle input, bij de Beerzenaren terug.

Volledig scherm Informatieavond over ontwikkelingen rondom Oostelbeers in De Kerk in het Oirschotse kerkdorp. © Janske Mollen