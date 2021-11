Beetje lucht maakt het verschil: banden bijblazen in Eersel voor betere rit (en milieu)

Passanten

Hoewel er door de gemeente Eersel niet veel ruchtbaarheid aan is gegeven, wordt het na een rustige ochtend in de middag drukker. ,,Woensdag waren we in Elst en Zetten. Daar was het gepromoot in verschillende buurtapp-groepen, ondernemersappgroepen en het lokale krantje. Het was er zo druk dat we het met zijn drieën niet aankonden. Maar normaal gesproken doen we zo’n negentig checks per dag’’, vertelt Tom.