Begin van het einde voor megastal in Spoordonk?

Hoe verstrekkend de gevolgen zijn voor andere veebedrijven en vergunningsprocedures, daarover buigen juristen zich nu het hoofd. Zeker is dat de milieu- en natuurverenigingen de uitspraak van de rechtbank rond de beoogde varkensstal in Spoordonk koesteren als een prominente scalp. ,,Het is voor ons een bevestiging. Dit soort intensieve veehouderijen dicht bij natuurgebieden, dat kan niet meer", zegt Femke Dingemans, de nieuwe directeur van de Brabantse Milieufederatie (BMF).

Komt er een stal voor ruim 15.000 biggen en enkele honderden vleesvarkens aan de Logtsebaan 2 in Spoordonk, pal tegen beschermd natuurgebied de Kampina? Die vraag houdt de gemoederen in en rond Oirschot al lange tijd bezig. Behalve ondernemer Johan van Hal is eigenlijk niemand voor, maar gemeente en provincie zagen geen mogelijkheden om de plannen tegen te houden.

Stikstof

De bal ligt nu bij de provincie, die van de rechter opnieuw moet bepalen of de natuurvergunning uit 2013 overeind kan blijven. Dat is maar zeer de vraag, want er is de laatste jaren veel veranderd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Nederland de eigen Natura 2000-gebieden, zoals de Peel en de Kampina, onvoldoende beschermt tegen de schadelijke uitstoot van stikstof. De Raad van State zette begin dit voorjaar een dikke streep door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Tijdens de zitting over de Logtsebaan in juni gaf de provincie al openlijk toe dat er anno nu geen toestemming was verleend voor Van Hals plannen in Spoordonk.