Beginnend bestuurder in Oirschot voor vierde keer betrapt op rijden onder invloed

Achter De Sleutel Riethoven moet nog even wachten

RIETHOVEN - Er mag nog niet gestart worden met het bouwplan Achter de Sleutel in Riethoven. Drie bezwaarmakers zijn tegen het plan - in de driehoek achter de Gildestraat, Dorpsstraat en Tonterstraat in Riethoven - in beroep gegaan bij de Raad van State.

11 januari