Beheerder Van Rijthoven stopt bij De Kei

REUSEL - Na achttien jaar stopt Ad van Rijthoven per 31 oktober als beheerder van gemeenschapshuis De Kei in Reusel.

Jarenlang keek Van Rijthoven (63) uit naar het besluit over nieuwbouw van De Kei, waar hij al vanaf 2002 de beheerder is. Maar amper een week nadat in de Reuselse gemeenteraad het besluit voor nieuwbouw genomen werd, geeft hij aan te stoppen met het beheer.

De beslissing om zijn taken neer te leggen komt meer door de coronabeperkingen dan door de nieuwbouw, legt hij uit. ,,Het heeft te maken met de huidige economische situatie en we nemen het besluit in goed overleg met elkaar”, laat hij weten.

,,Normaliter had ik nog wel een jaar of twee door willen gaan, wie weet tot het moment dat de nieuwe Kei geopend wordt, maar in de huidige crisis is het voor zo’n gemeenschapshuis niet haalbaar om op de loonlijst te blijven staan als er niets binnen komt.”

Stille trom

Van Rijthoven, zelf woonachtig in Lage Mierde, vertrekt met stille trom, want zelfs een afscheidsreceptie zit er met de huidige maatregelen niet in.

Stibex, de organisatie achter het beheer van De Kei, heeft laten weten dat er nog op gepaste wijze afscheid genomen zal worden. Personen die nog een bericht aan hem kwijt willen, kunnen dat adresseren aan De Kei, waarna Stibex zorgt dat het bij Van Rijthoven op zijn thuisadres terecht komt.

De taken van Van Rijthoven zullen voorlopig overgenomen worden door andere medewerkers van Stibex, waaronder Joost Gevers. (0497-641484).

Op de website van De Kei is te zien welke activiteiten doorgang hebben. Dat zal van maand tot maand bekeken worden. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats.