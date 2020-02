Bekende gezichten en nieuw talent bij Lappelekkurs Hoogeloon

Inburgeringsconsulent

Er was ook ruimte voor nieuw lokaal talent. Debutant in het Bakkus-theater was Stan Bergmans als Twan van Tent. Hij was ingehuurd als inburgeringsconsulent en vond de Bakkusavond het ultieme inburgeringsmiddel. En dat de haan in Hoogeloon van de kerk was gehaald was logisch want er kwam toch geen kiep in de kerk.